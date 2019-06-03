В Баку состоялась просветительская промоакция на тему детского Интернета

БАКУ/Trend/ - По случаю Международного Дня защиты детей компания «ENGINET», совместно с оператором мобильной связи «Bakcell», провела первого июня в Баку просветительскую промоакцию для детей под названием «BİRLink – Mən Sizin Gələcəyinizəm». Промоакция, организованная в рамках проекта «Безопасный Интернет», реализуемого «ENGINET» и «Bakcell», состоялась на территории парков, расположенных в различных частях столицы, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

В ходе мероприятия представители «ENGINET» и «Bakcell» проинформировали детей и их родителей о вреде Интернета в частности для малолетних пользователей глобальной сети, и рассказали о путях безопасного использования Интернета в целях защиты детей от любой несоответствующей их психике информации в онлайн-среде. Было отмечено, что услуга «Фильтрованный детский интернет», предоставляемая абонентам «BİRLink» и «Bakcell», была создана именно для обеспечения безопасного и полезного времяпровождения детей в сети Интернет, и в настоящее время успешно справляется с задачей защиты малолетних пользователей от вредного воздействия виртуального пространства.

В завершении, принявшим участие в промоакции детям, были вручены различные подарки и просветительские материалы на тему безопасного Интернета.

Следует отметить, что благодаря услуге детского интернета от компании «ENGINET», абоненты «Bakcell» могут обеспечить своих детей возможностью безопасного пользования Интернетом. Так, путем активации пакета «Безопасный Интернет» в любом устройстве (мобильный телефон, планшет, или компьютер) абоненты «Bakcell» могут защитить своих детей от вредного воздействия нежелательного онлайн-контента.

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