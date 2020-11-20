На площадке Международного финансового центра «Астана» состоялась встреча Главы государства с российской делегацией, в состав которой вошли заместитель председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук и президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Президенту Казахстана была представлена интерактивная презентация, посвященная внедряемым в России проектам цифровых решений, наработкам в области глубокой комплексной цифровизации и опыту использования экосистемы Sber.

После завершения презентации Касым-Жомарт Токаев провел беседу с руководством Правительства Казахстана и российской делегацией о перспективах двустороннего взаимодействия по таким направлениям, как технологическое развитие экосистем и цифровизация государственных сервисов.

В присутствии Главы государства были подписаны казахстанско-российские меморандумы о сотрудничестве в сфере цифровизации.