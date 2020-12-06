Минсвязи Азербайджана поздравило работников сферы с профессиональным праздником

БАКУ /Trend/ - Ежегодно 6 декабря в Азербайджане отмечается день работников связи и информационных технологий, который был учрежден Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева в декабре 2006 года в связи со 125-летием создания телефонной связи в республике.

Как сообщили Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, развитие этой сферы в стране связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Великий лидер уделял данной сфере особое внимание, осуществлял широкомасштабные реформы для доведения информационно-коммуникационных технологий в стране до уровня современных требований. Результатом успешной стратегии великого лидера стало и то, что первые иностранные инвестиции в экономику страны были вложены именно в сферу телекоммуникаций", - говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что в настоящее время в результате политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, обеспечено динамичное развитие данной сферы, что является одним из приоритетных направлений в стране, роль ИКТ во всех сферах неуклонно расширяется.

"Сегодня каждый специалист этой области в нашей стране работает над развитием сферы высоких технологий. Желаем всем работникам сферы связи и высоких технологий успехов и поздравляем с профессиональным праздником!" - говорится в сообщении минсвязи.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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