В 2021 году сотовым операторам Азербайджана будут выделены низкочастотные диапазоны

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будет рассмотрена возможность выделения компаниям беспроводной связи низкочастотного диапазона (700 и 800 МГц) с более широким охватом для технологий мобильной широкополосной сети.

Об этом, как сообщает Trend, говорится в концепции и прогнозных показателях экономического и социального развития Азербайджана на 2021 и последующие три года, включенных в бюджетный пакет 2021 года.

Согласно данным, учитывая ограниченный ресурс спектра, предполагается, что компании беспроводной связи будут более эффективно использовать существующий спектр сигналов.

Кроме того, планируется увеличение доли расходов на душу населения по мобильной связи в потребительском сегменте до 1,41 процента.

Отметим, что с 1 января 2019 года по 1 ноября 2020 года охват населения сети LTE Azercell в Азербайджане вырос с 35,9 процентов до 85 процентов, общее количество базовых радиостанций, работающих по данной технологии, увеличилось с 828 до 2616 единиц. Только за 10 месяцев 2020 года была введена в эксплуатацию 721 такая станция. В свою очередь число пользователей мобильного оператора Nar в сети 4G увеличилось за первые девять месяцев 2020 года на 35 процентов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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