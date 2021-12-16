В Азербайджане средняя скорость широкополосного доступа в Интернет превышает 16 МБ/с

БАКУ /Trend/ - В ноябре 2021 года Азербайджан по показателю средней скорости стационарного широкополосного доступа в Интернет занял 121 место среди стран мира, сообщает Trend в четверг со ссылкой на отчет Speedtest Global Index.

Согласно отчету, этот показатель в прошлом месяце составил 16,47 МБ/с.

Как отмечается, по показателю скорости мобильного интернета рейтинг снизился на три пункта до 64-й позиции (28,25 МБ/с).

Отметим, что исследования по показателю скорости стационарного широкополосного Интернета были проведены в отношении 181 страны. Первое место занял Сингапур (184,65 МБ/с), последнее - Афганистан (1,67 МБ/с).

По показателю скорости мобильного интернета на первом месте ОАЭ (136,42 МБ/с), на последнем - Афганистан (5,24 МБ/с).

(Автор: Хаган Исаев)