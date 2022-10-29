БАКУ/Trend/ - Международная Конференция TRIZ SUMMIT 2022 прошла в формате онлайн с 14 по 16 октября 2022 года.

Данное мероприятие- одно из крупнейших ежегодных событий в Мире Изобретателей международного масштаба.

Конференция, как обычно, приурочена к Международному дню ТРИЗ, который отмечается во всем мире 15 октября в день рождения основоположника ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ (ТРИЗ) бакинца Генриха Альтшуллера.

На конференции работали три секции: «ТРИЗ в ИТ и технике», «ТРИЗ в бизнесе», «Творческая личность и ТРИЗ в образовании».

Всего на конференции зарегистрировалось более 500 участников из 57 стран Австралии, Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Европы. В работе конференции приняли участие Мастера ТРИЗ и сертифицированные специалисты по ТРИЗ.

На секции «ТРИЗ в ИТ и технике» были представлены результаты исследований по применению ТРИЗ в инновациях, в развитии ИТ-систем и, в частности, в IT-системах.

Был представлен онтологический подход к описанию исходной проблемной ситуации, об обучении ТРИЗ в практике Университета Цинхуа в Китае и другие доклады.

Во второй секции был представлен широкий спектр материалов, посвященных применению ТРИЗ в бизнесе: от рассмотрения общих законов развития систем применительно к задачам бизнеса до применения ТРИЗ в задачах стратегического планирования, в социально-информационных системах, при решении организационных задач местного управления, в ТРИЗ-проектах на предприятиях и финансовых организациях.

Были представлены презентации о развитии ТРИЗ Индустриальном Парке в Китае, в Innovation management and TRIZ Institute в Азербайджане и Турции.

На секции «Творческая личность и ТРИЗ в образовании» впервые на международных конференциях по ТРИЗ прозвучали доклады, представлявшие разные подходы к формированию и развитию Творческой Личности.

Доклады вызвали у участников конференции активную дискуссию. Был представлен доклад о прогнозировании развития и проектировании ТРИЗ-цивилизации.

Несколько докладов были посвящены особенностям применения методов ТРИЗ в образовательных учреждениях разных стран, эту информацию важно использовать при планировании дальнейшей работы по применению методов ТРИЗ в образовании.

Следует отметить, что в качестве докладчиков, Азербайджан на этом престижном форуме изобретателей представлен впервые.

Представители азербайджанской стороны:

Проф. Др. Али Кутван

Председатель правления Innovation Management and TRIZ Institute

Проф. Др. Хагани Абдуллаев

Проректор по инновационным технологиям Национальной Академии Авиации

Натиг Алиев

Исполнительный директор Innovation Management and TRIZ Institute

Представитель TRIZ Developers Summit в Азербайджане

Участники мероприятия выразили признательность руководителям Организационного комитета конференции «TRIZ SUMMIT 2022» (председатель, Президент Международного Совета Мастеров ТРИЗ

М. Рубин) за соответствующую организацию и уровень представленных докладов, имеющих прикладную значимость для будущих исследований в этом направлении.

Материалы конференции (презентациями и видео) выставляются на сайте:

https://triz-summit.ru/confer/2022/