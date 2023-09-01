Обнародовано число заблокированных переходов на фишинговые страницы в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С января по август 2023 года в Азербайджане были заблокированы около 537 тысяч попыток переходов на фишинговые страницы, из которых более 438 тысяч — в b2c-сегменте.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил глава департамента Глобального центра расследования и анализа «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов в ходе конференции «День киберзнаний».

По его словам, из 537 тысяч попыток переходов на фишинговые страницы почти 99 тысяч приходится на корпоративных пользователей.

«Один из новых трендов в фишинге — атаки на пользователей Telegram. Киберугроза актуальна, поскольку доступ к Telegram-аккаунту даёт злоумышленникам множество возможностей: его крадут, чтобы добраться до конфиденциальных данных, шантажировать человека или рассылать от его имени мошеннические сообщения. В числе легенд, с помощью которых злоумышленники побуждают пользователей перейти на фишинговую страницу — предложение принять участие в голосовании за того или иного человека, получить доступ к Telegram для взрослых, заработать игровую валюту, протестировать премиум-подписку Telegram, а также скачать взломанную версию игры», - сказал Галов.

Он отметил, что доля спама в Азербайджане в этот период составила 17 процентов.