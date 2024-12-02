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Azercell провел тренинг по кибербезопасности для пожилых людей (ФОТО)

ИКТ Материалы 2 декабря 2024 10:10 (UTC +04:00)
Azercell провел тренинг по кибербезопасности для пожилых людей (ФОТО)
Фото: “Azercell"

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БАКУ/Trend/ - Azercell продолжает реализовывать инициативы, направленные на повышение цифровой грамотности и защиту уязвимых групп населения в онлайн-среде. Лидирующий мобильный оператор организовал специальный тренинг по кибербезопасности для жителей учреждения социального обслуживания пожилых людей.

Цель тренинга заключалась в информировании старшего поколения о рисках кибермошенничества, фишинговых атаках и других угрозах в виртуальной среде. Сотрудники отдела информационной безопасности Azercell представили участникам основные инструменты и тактики, которые используют злоумышленники, а также поделились эффективными способами защиты от интернет-угроз. Завершением программы стала интерактивная сессия вопросов и ответов.

Встреча прошла с участием «Azercell Könüllüləri» («Волонтеры Azercell»). Участникам программы были вручены специальные подарки.

Стоит отметить, что Azercell активно реализует проекты, направленные на повышение осведомленности различных социальных групп о цифровой безопасности. Компания также проводит регулярные тренинги для детей - одной из наиболее уязвимых категорий общества, и продолжает расширять свою деятельность в этом направлении.

Для более подробной информации: https://www.azercell.com/ru/

Azercell провел тренинг по кибербезопасности для пожилых людей (ФОТО)
Azercell провел тренинг по кибербезопасности для пожилых людей (ФОТО)
Azercell провел тренинг по кибербезопасности для пожилых людей (ФОТО)
Azercell провел тренинг по кибербезопасности для пожилых людей (ФОТО)
Azercell провел тренинг по кибербезопасности для пожилых людей (ФОТО)
Azercell провел тренинг по кибербезопасности для пожилых людей (ФОТО)
Azercell провел тренинг по кибербезопасности для пожилых людей (ФОТО)
Azercell провел тренинг по кибербезопасности для пожилых людей (ФОТО)
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