Персонализированные предложения теперь в приложении «Azercell»!

Лидирующий мобильный оператор Азербайджана продолжает совершенствовать цифровой опыт своих абонентов, расширяя технологические возможности собственного приложения. Благодаря новому функционалу пользователи Azercell могут легко ознакомиться с персонализированными предложениями и воспользоваться ими прямо в приложении.

Новая возможность стала результатом интеграции приложения Azercell с платформой управления ценностью клиента (CVM, Customer Value Management). В разделе «Выгода» абоненты могут найти специально подготовленные для них предложения и акции, учитывающие их индивидуальные предпочтения. Упрощенный процесс активации позволяет активировать предложения не только через SMS, но и напрямую через приложение.

Напомним, что клиентоориентированное приложение «Azercell» для устройств на базе операционных систем iOS и Android можно скачать в AppStore и Google Play.

Для получения более подробной информации: https://www.azercell.com/ru/