Баку лидирует в рейтинге летних путешествий в города СНГ

БАКУ /Trend/ - Баку, Минск и Алматы лидируют в рейтинге летних путешествий в города стран СНГ, следует из рейтинга, подготовленного аналитическим агентством “ТурСтат”.
Рейтинг городов СНГ представлен по результатам анализа популярности турпоездок летом 2018 года.
По данным агентства, туристы приезжают в города СНГ летом в среднем на два дня и затем отдыхают на курортах Каспийского моря в Баку, на озере Нарочь - в Беларуси, на горном курорте Чимбулак - в Алматы, на курорте Боровое - в Казахстане, на озере Иссык-Куль - в Кыргызстане.
В среднем российские туристы тратят на отдых в городах и на курортах стран СНГ от 50 до 100 долларов в сутки на проживание и питание.
Самые недорогие летние туры в СНГ выбирают в Кишинев и Бишкек, а среди туров выходного дня (уик-энд) и шопинг-туров лидируют Баку и Астана.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
|
№
|
Города
|
1
|
Баку (Азербайджан)
|
2
|
Минск (Беларусь)
|
3
|
Алматы (Казахстан)
|
4
|
Ереван (Армения)
|
5
|
Астана (Казахстан)
|
6
|
Бишкек (Кыргызстан)
|
7
|
Ташкент (Узбекистан)
|
8
|
Кишинев (Молдова)
|
9
|
Душанбе (Таджикистан)
|
10
|
Ашхабад (Туркменистан)
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli
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