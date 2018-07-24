Баку лидирует в рейтинге летних путешествий в города СНГ

24 июля 2018 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Баку, Минск и Алматы лидируют в рейтинге летних путешествий в города стран СНГ, следует из рейтинга, подготовленного аналитическим агентством “ТурСтат”.

Рейтинг городов СНГ представлен по результатам анализа популярности турпоездок летом 2018 года.

По данным агентства, туристы приезжают в города СНГ летом в среднем на два дня и затем отдыхают на курортах Каспийского моря в Баку, на озере Нарочь - в Беларуси, на горном курорте Чимбулак - в Алматы, на курорте Боровое - в Казахстане, на озере Иссык-Куль - в Кыргызстане.

В среднем российские туристы тратят на отдых в городах и на курортах стран СНГ от 50 до 100 долларов в сутки на проживание и питание.

Самые недорогие летние туры в СНГ выбирают в Кишинев и Бишкек, а среди туров выходного дня (уик-энд) и шопинг-туров лидируют Баку и Астана.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

Города

1

Баку (Азербайджан)

2

Минск (Беларусь)

3

Алматы (Казахстан)

4

Ереван (Армения)

5

Астана (Казахстан)

6

Бишкек (Кыргызстан)

7

Ташкент (Узбекистан)

8

Кишинев (Молдова)

9

Душанбе (Таджикистан)

10

Ашхабад (Туркменистан)

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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