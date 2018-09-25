Авиакомпания Turkish Airlines провела корпоративную конференцию в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Turkish Airlines, выполняющая полеты в наибольшее количество стран мира, в партнерстве с Глобальной ассоциацией бизнес-туризма (GBTA) провела конференцию Turkish Airlines Corporate Club в Стамбуле.

Эта конференция – ежегодное международное мероприятие, в рамках которого ключевые игроки отрасли обсуждают будущее бизнес-туризма. В этом году в работе конференции приняли участие более 900 участников из 71 страны, входящей в глобальную маршрутную сеть Turkish Airlines. Программа включала в себя выступления ведущих специалистов отрасли, включая основного спикера - Майка Уолша, генерального директора компании Tomorrow и автора книги-бестселлера Futuretainment.

«Строим будущее» - тема конференции 2018 года, в которой участвуют председатель правления и исполнительного комитета Turkish Airlines М. Илькер Айджи и модератор Аарон Хеслехерст из BBC. Тема этого года важна сразу на трех уровнях – для Турции как страны, для Turkish Airlines как национального авиаперевозчика и для туристической индустрии в целом. Турция претерпела огромные изменения в развитии своей экономики и инфраструктуры за последние годы. Примером этого может стать новый аэропорт Стамбула – инновационный объект, который откроется 29 октября 2018 года и станет крупнейшим аэропортом мира к 2023 году. Долгожданное открытие нового аэропорта позволит Стамбулу стать "Хабом мира" с пассажиропотоком 200 миллионов человек в год по завершении строительства. Рост Turkish Airlines увеличил спрос на этот объект мирового уровня и поможет национальному авиаперевозчику достичь поставленных целей - 120 миллионов пассажиров ежегодно и флот из 500 самолетов к 2023 году.

Председатель правления и исполнительного комитета Turkish Airlines М. Илькер Айджи отметил: «Учитывая экономический успех нашей авиакомпании в последнее время, 2018 год является важным годом для будущего Turkish Airlines в связи с открытием нового аэропорта Стамбула в октябре. «Новый дом» Turkish Airlines позволит увеличить провозные емкости и расширить маршрутную сеть и позволит предложить бизнес-путешественникам хорошо налаженный и инновационный сервис и великолепный зал ожидания, что означает дальнейшее улучшение впечатлений от путешествий».

Программа для корпоративных клиентов Turkish Airlines Corporate Club предлагает множество привилегий в рамках обновленной программы лояльности, которая предоставляет деловым путешественникам много возможностей экономии времени, делая командировки легкими и приятными. Поскольку время является существенным аспектом, гости бизнес-класса пользуются преимуществами во время посадки в самолет, гибкими условиями приобретения билетов и непревзойденными условиями бизнес-залов. Пассажиры бизнес-класса имеют доступ к бесплатному Wi-Fi, спальным местам, лучшим технологиям развлечений на борту.

Узнать больше об эксклюзивной программе для корпоративных клиентов Turkish Airlines Corporate Club можно по следующей ссылке; https://corporateclub.turkishairlines.com/en-gb/index.html

Авиакомпания Turkish Airlines, основанная в 1933 году и имевшая на тот момент парк из пяти самолётов, в настоящее время является членом международного альянса Star Alliance и четырехзвездной авиакомпанией с парком, состоящим из 325 (пассажирских и грузовых) воздушных судов, летающих по 304 направлениям по всему миру, включая 255 международных и 49 внутренних. Более подробная информация об авиакомпании Turkish Airlines представлена на ее официальном сайте www.turkishairlines.com, а также на ее страницах в социальных сетях Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin и Instagram.

Star Alliance был основан в 1997 году как первый всемирный альянс авиакомпаний для обеспечения пассажирам, совершающим международные перелёты, возможности добраться в любую точку мира, а также их стимулирования и эффективного обслуживания. Благожелательное отношение к нему со стороны рынка подтверждается многочисленными наградами, включая Премию за лидерство на мировом рынке воздушного транспорта (Air Transport World Market Leadership Award) и звание "Лучшего авиационного альянса" по версиям Business Traveller Magazine и Skytrax. В состав альянса входят следующие авиакомпании: Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Portugal, Turkish Airlines, THAI и United. Всего авиакомпании сети Star Alliance в настоящее время осуществляют более 18 800 ежедневных рейсов в 1317 аэропортов 193 стран мира. Последующие стыковочные рейсы предлагаются партнёром Star Alliance, Juneyao Airlines.

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