В Азербайджане образованию в сфере туризма уделяется особое внимание - Ассоциация отелей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане образованию в сфере туризма уделяется особое внимание.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал председатель правления Ассоциации отелей Азербайджана Эльдар Алимурадов в рамках панельных дискуссий в ходе 1-го заседания высших учебных заведений, специализирующихся на обучении туризму в рамках ОЧЭС (Организация черноморского экономического сотрудничества).

"В Азербайджане Государственное агентство по туризму и Министерство образования постоянно обращают внимание на разработку правильных критериев для работников туристической отрасли и оказывают поддержку этому процессу. Это важно для устойчивого развития сферы, что невозможно без серьезного внимания и поддержки со стороны правительства", - сказал он.

Он также отметил, что в туристической индустрии требуются все более образованные, профессиональные и креативные сотрудники. Это совместная работа, в рамках которой необходимо сформулировать требования к образовательным учреждениям.

"Правительство, в свою очередь, должно разработать определенные учебные программы, чтобы установить правильные критерии потенциальных сотрудников в сфере туризма", - подчеркнул он.

Отметим, что в Баку проходит первая встреча образовательных учреждений ОЧЭС по туризму с целью обсуждения сотрудничества, перспектив и проблем в сфере туристского образования.

Во встрече принимают участие официальные представители государств и туристических образовательных учреждений из 11 стран-членов организации, включая Азербайджан, Турцию, Россию, Албанию, Болгарию, Грузию, Грецию, Молдову, Румынию, Сербию и Украину, а также представители Всемирной туристской организации ООН.

Согласно данным Госагентства Азербайджана по туризму, в январе-марте текущего года Азербайджан посетили 513 413 иностранцев, что на 39 процентов превышает аналогичный показатель 2023 года (369 072).