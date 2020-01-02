Таджикистан проложит свой участок трансафганской ж/дороги в Туркменистан

2 января 2020 17:04 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Туркменистане растет объем безналичных платежей
Бизнес 12:41
Туркменистан оптимизирует таможенное оформление товаров и транспорта
Бизнес 11:21
Туркменистан приобретет лекарственные препараты
Тендеры 11:02
Туркменистан продлил тендер по модернизации телерадиосистемы
Тендеры 10:58
Россия нацелена на развитие стратегического партнёрства c Туркменистаном - Владимир Путин
Туркменистан 31 декабря 2019 15:10
Главы Туркменистана и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества
Бизнес 31 декабря 2019 14:43
Лента новостей
Запасы газа Украины в подземных хранилищах составили 18,9 млрд куб. м
Другие страны 18:11
В Азербайджане выросло производство электроэнергии
Энергетика 17:59
Генерал-полковник Магеррам Алиев совместно с начальником ГПС посетил дивизию, контролирующую границу с Арменией (ФОТО)
Политика 17:40
Мазахир Панахов: Для участия в парламентских выборах своих кандидатов выдвинули 19 политических партий
Политика 17:03
Уровень загрязнения воздуха в Канберре превысил критическую отметку в 26 раз из-за пожаров
Другие страны 16:46
Bild: Лишь 20 вертолетов Бундесвера из 152 готовы к полетам
Европа 16:33
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Другие страны 16:29
Мазахир Панахов: Все окружные избирательные комиссии должны отвечать на обращение каждого гражданина
Политика 16:11
В связи с муниципальными выборами в Азербайджане в ЦИК поступило 52 обращения
Политика 15:41