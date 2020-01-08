Казахстанская «Эйр Астана» прекратила полеты над Ираком и Ираном

8 января 2020 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстанская авиакомпания «Эйр Астана» исключила полеты над воздушным пространством Ирака и Ирана из своих маршрутов следования, сообщили в среду Trend в компании.

Как отметили в компании ранее, самолеты «Эйр Астана» пролетают через воздушное пространство Ирана при выполнении рейсов в Дубай.

"Авиакомпания Air Astana приняла решение об изменении маршрута следования из Алматы и Нур-Султана в Дубай, исключив полеты над воздушным пространством Ирака и Ирана", - сказали в компании.

Было отмечено, что в связи с этим время полета увеличится: по маршруту Алматы - Дубай - на 20 минут, Дубай – Алматы - на 10 минут, Нур-Султан – Дубай - на 55 минут, Дубай – Нур-Султан - на 35 минут.

Основанная в 2001 году авиакомпания «Эйр Астана» является одной из крупнейших авиакомпаний Казахстана. На сегодня авиапарк «Эйр Астана» состоит из 34 самолетов, а маршрутная сеть включает более 60 внутренних и международных рейсов.

Напомним, что утром восьмого января силы иранского Корпуса стражей исламской революции нанесли не менее 35 ударов по военной базе "Айн-аль-Асад" на западе Ирака и по базе в Эрбиле, где располагаются американские войска.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны иранский удар по базе в Ираке, с территории которой была совершена атака против иранских граждан и чиновников, при этом подчеркнув, что Тегеран не стремится к "эскалации или войне".

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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