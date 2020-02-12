Лоукостер Казахстана расширяет сеть внутренних полетов

БАКУ /Trend/ - Единственный лоукостер Казахстана – авиакомпания FlyArystan – запускает рейсы в казахстанский город Кокшетау, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Авиарейсы по маршруту Алматы – Кокшетау – Алматы будут запущены, начиная с 12 марта 2020 года. Как отмечает авиакомпания, полеты будут выполняться на авиалайнерах Airbus A320 три раза в неделю.

Напомним, что по состоянию на конец 2019 года, FlyArystan выполняла полеты по 13 маршрутам. В декабре 2019 года компания впервые выполнила международный рейс из Нур-Султана в Москву.

Как ранее сообщал глава FlyArystan Тим Джордан, в 2020 году авиакомпания планирует открыть как минимум две новые авиабазы - в Караганде и Актобе, что также повлияет на возможность запуска новых рейсов.

Напомним, что FlyArystan является первой и единственной бюджетной авиакомпанией Казахстана. Онлайн-продажа билетов FlyArystan была запущена в марте 2019 года на сайте авиакомпании.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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