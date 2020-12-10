"Международные авиалинии Украины" весной возобновит полеты в Азербайджан

Транспорт 10 декабря 2020 18:33 (UTC+04:00)
"Международные авиалинии Украины" весной возобновит полеты в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Компания "Международные авиалинии Украины" намерена возобновить рейсы в 30 стран, в том числе в Азербайджан, передает Trend со ссылкой на компанию.

Первые полеты запланированы на 28 марта в 2021 году.

"Начиная с 28 марта 2021 года авиакомпания "Международные авиалинии Украины" намерена начать последовательное возобновление оригинальной сети маршрутов. Запуск десятков рейсов позволит возобновить авиационное сообщение регионов Украины с многочисленными странами Европы", - рассказали в МАУ.

По данным компании, рейсы будут осуществляться из Киева, Одессы, Львова, Харькова и Днепра.

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&quot;Международные авиалинии Украины&quot; весной возобновит полеты в Азербайджан
"Международные авиалинии Украины" весной возобновит полеты в Азербайджан
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