"Международные авиалинии Украины" весной возобновит полеты в Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Компания "Международные авиалинии Украины" намерена возобновить рейсы в 30 стран, в том числе в Азербайджан, передает Trend со ссылкой на компанию.

Первые полеты запланированы на 28 марта в 2021 году.

"Начиная с 28 марта 2021 года авиакомпания "Международные авиалинии Украины" намерена начать последовательное возобновление оригинальной сети маршрутов. Запуск десятков рейсов позволит возобновить авиационное сообщение регионов Украины с многочисленными странами Европы", - рассказали в МАУ.

По данным компании, рейсы будут осуществляться из Киева, Одессы, Львова, Харькова и Днепра.