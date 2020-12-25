Очередной турецкий груз пройдет через Бакинский морской порт в Китай

БАКУ/Trend/ - Второй грузовой состав с экспортными товарами из Турции отправился в Китай.

Об этом, как сообщает Trend, говорится в сообщении дочерней компании ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО "ADY Container".

По данным источника, операторами второго экспортного поезда, который отправился из Стамбула в Сиань по железнодорожному сообщению Баку-Тбилиси-Карс (БТК), так же являются члены Транскаспийского Международного Транспортного Консорциума (ТМТМ) – ADY Container (Азербайджан), KTZ Express (Казахстан), GR Logistics (Грузия) и Pacific Eurasia Logistics (Турция)

Таким образом, двигаясь по маршруту Стамбул (Мармарай)–Кёсекой–Анкара-Сивас–Карс, поезд прибудет на грузинскую станцию Ахалкалаки. Затем он присоединится к заграничной транспортной сети, после чего из Грузии он поедет в направлении Азербайджана. Контейнерный поезд будет отправлен через Бакинский международный морской торговый порт (Port Of Baku) в Казахстан посредством фидерного судна, оператором которого является ADY Container.

"Этот логистический продукт является, в основном, совместным проектом Pacific Eurasia Logistics и ADY Container", - говорится в сообщении ООО.

Отметим, что общая протяженность маршрута состава, груженного 42 контейнерами с холодильниками производства Турции - 8693 километра (два континента, два моря и пять стран). Расчетное время в пути - 12 суток. Четвертого декабря текущего года по аналогичному маршруту был отправлен первый грузовой состав с экспортными товарами из Турции в Китай.

Напомним, что в ноябре 2019 года из КНР в Европу транзитом через Турцию был направлен первый грузовой состав, который проследовал через ж/д Баку-Тбилиси-Карс.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: agdzhaev