БАКУ /Trend/ - Кыргызстан и Азербайджан обсудили возможность восстановления прямого авиарейса Бишкек-Баку.

Как сообщает во вторник Trend, обсуждения прошли в рамках встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в Баку Кайрата Осмоналиева.

По данным пресс-службы МИД Кыргызстана, стороны обсудили планы по обмену визитами на высшем уровне, вопросы реализации приоритетных инвестиционных проектов, активизации деятельности межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Также был затронут вопрос подготовки ответного официального визита главы МИД Азербайджана в Кыргызстан.

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев совершил в начале июля визит в Баку, в ходе которого стороны подписали документ по программе совместного сотрудничества на 2021-2022 годы.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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