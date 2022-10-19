Зафиксирован рост количества перевозимых легковых автомобилей через Бакинский порт

БАКУ/Trend/ - За первые 9 месяцев этого года через Бакинский порт было перевезено 9 316 единиц колесной техники (за исключением TIR и прицепов), это более чем в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает в среду Trend со ссылкой на Бакинский порт.

Как сообщается, легковые автомобили составляют основную часть этой колесной техники.

"Автомобили доставляются в Бакинский порт, в основном из Грузии , Объединенных Арабских Эмиратов, Японии, Великобритании, Бельгии, Германии и других стран, затем отправляются в страны Центральной Азии. В соответствии с соглашением, достигнутым Бакинским портом с ведущими логистическими компаниями Европы, новые автомобили мировых брендов, таких как Toyota, Lexus, BMW, также доставляются в страны Центральной Азии через Бакинский порт с соблюдением всех правил безопасности. Транспортные средства загружаются в TIR и вагоны, а также посредством паромов отправляются в страну назначения", - говорится в сообщении порта.