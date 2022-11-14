Названа мощность перевалки Ro-Ro-терминала Бакинского порта

БАКУ /Trend/ - Мощность перевалки Ro-Ro-терминала Бакинского порта составляет свыше шести миллионов тонн в год.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал начальник Ro-Ro-терминала Бакинского порта Руфат Хагвердиев.

По его словам, на терминале осуществляется перевалка колесной техники и железнодорожных вагонов.

«В среднем одно судно способно перевозить 180 легковых автомобилей или до 60 грузовых автомобилей», - сказал он

Хагвердиев добавил, что перевалка осуществляется в основном из стран Центральной Азии в Европу.