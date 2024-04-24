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Самолет Air France совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев (ФОТО)

Транспорт Материалы 24 апреля 2024 18:21 (UTC +04:00)
Самолет Air France совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - В Международном аэропорту Гейдар Алиев была объявлена тревога по причине экстренного приземления самолета авиакомпании Air France, передает в среду Trend со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Лайнер Boeing 777, следовавший по маршруту Осака-Париж, направил в бакинский аэропорт запрос на экстренную посадку из-за задымления на борту воздушного судна.

Все аварийно-спасательные службы в Бакинском аэропорту в рамках объявленной тревоги были приведены в готовность.

Самолет авиакомпании Air France успешно приземлился в 16:37 по бакинскому времени.

280 пассажиров, находящихся на борту самолета были немедленно эвакуированы, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время самолет осматривается и организуется комплекс необходимых мероприятий для установления всех причин происшествия.

Самолет Air France совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев (ФОТО)
Самолет Air France совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев (ФОТО)
Самолет Air France совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев (ФОТО)
Самолет Air France совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев (ФОТО)
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