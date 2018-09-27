Казахстан поддерживает принципы ВТО

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с генеральным директором Всемирной торговой организации Роберту Азеведу, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно развития торгово-экономического сотрудничества в условиях сложившейся ситуации в мире, а также обсудили ход подготовки к 12-й Министерской конференции ВТО, которая пройдет в Астане в 2020 году.

"Я рад вновь приветствовать Вас в нашей столице. Мы помним оказанную Вами активную поддержку Казахстану во время вступления в ВТО. Сегодня наша страна является активным членом организации, принято решение о проведении конференции в Астане в 2020 году. Мы приложим все усилия для того, чтобы организовать это мероприятие на должном уровне", - сказал Президент Казахстана.

Глава государства отметил, что Казахстан всецело поддерживает основополагающие принципы ВТО в деле укрепления и расширения торгово-экономических отношений между странами.

В свою очередь Роберту Азеведу поблагодарил Нурсултана Назарбаева за оказанное гостеприимство и предоставленную возможность обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества Казахстана и ВТО.

"С момента нашей последней встречи в Женеве мы можем констатировать углубление сотрудничества между Казахстаном и ВТО. Ваша страна всегда была привержена принципам развития многосторонней торговой системы. Мы рады, что Казахстан выразил согласие на проведение Министерской конференции в 2020 году. Это особенно важно в контексте происходящих сегодня событий в мире", - подчеркнул генеральный директор ВТО.

Роберту Азеведу также остановился на возможных последствиях торгово-экономического конфликта между ведущими державами мира для остальных стран.

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