Названы причины крушения самолета Beck Air в Казахстане

27 декабря 2019 11:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Потерпевший крушение самолет авиакомпании Beck Air перед взлетом дважды зацепил хвостом взлетно-посадочную полосу, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Алматы.

Согласно информации, после этого самолет накренило вправо, шасси в тот момент были убраны.

К расследованию причин привлекаются специалисты Международного авиационного комитета, говорится в сообщении.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На данный момент, как сообщил ранее заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Ерлан Алибеков, аварийно-спасательные работы на месте крушения самолета Bek Air завершены.

По последним данным, погибли 12 человек. 66 пострадали, 50 из них госпитализированы.

В результате крушения самолета в Казахстане приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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