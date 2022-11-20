Явка избирателей на выборы в Казахстане составила 69,31 % - ЦИК

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 20.05 часов 20 ноября 2022 года бюллетени получили 69,31 % от общего количества граждан, включенных в списки, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В том числе:

1. по области Абай – 80,18 %

2. по Акмолинской области – 78,87 %

3. по Актюбинской области – 72,20 %

4. по Алматинской области – 72,10 %

5. по Атырауской области – 70,87 %

6. по Западно-Казахстанской области – 67,77 %

7. по Жамбылской области – 79,57 %

8. по области Жетісу – 81,43 %

9. по Карагандинской области – 78,39 %

10. по Костанайской области – 79,28%

11. по Кызылординской области – 80,31 %

12. по Мангистауской области – 66,18 %

13. по Павлодарской области – 77,58 %

14. по Северо-Казахстанской области – 78,24%

15. по Туркестанский области – 80,37 %

16. по области Ұлытау – 75,48 %

17. по Восточно-Казахстанской области – 79,49%

18. по г. Астана – 48,67%

19. по г. Алматы – 28,72 %

20. по г. Шымкент – 59,79%

Информация о предварительных итогах явки голосующих будет представлена в 22.05 ч.