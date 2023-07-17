Казахстан зафиксировал рост добычи нефти и газа

БАКУ /Trend/ - Основой вклад в рост экономики Казахстана за январь-июнь 2023 года внесли отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, а также строительство и сфера услуг.

Как передает Trend, об этом сказал Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства.

По его словам, положительная динамика наблюдалась в горнодобывающей промышленности, чему способствовало увеличение добычи сырой нефти на 5,6 процента и увеличение добычи природного газа на 2,5 процента.

В строительном секторе наблюдался рост более чем на 12 процентов, в то время как сельскохозяйственный сектор показал рост на 3 процента. Сектор услуг также продемонстрировал положительный рост, увеличившись почти на 5 процентов.

Кроме того, Смаилов отметил, что в машиностроительной отрасли также наблюдался рост, при этом производство выросло почти на 30 процентов. Данная отрасль также включает автомобилестроение, которое выросло на 40 процентов, производство локомотивов и железнодорожных вагонов с увеличением на 36 процентов и производство электрооборудования с ростом на 35 процентов. Легкая промышленность показала рост на 24 процента, в том числе производство текстиля - почти на 42 процента.

Помимо этого, в Казахстане также наблюдается рост производства напитков, продуктов питания, изделий из пластика, минеральных продуктов и готовых металлических изделий.