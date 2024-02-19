Изменения в мировом грузопотоке привели к росту востребованности Среднего коридора - AsstrA (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Изменения в мировом грузопотоке привели к росту востребованности Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Средний коридор).

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend директор швейцарской международной транспортно-логистической компании AsstrA - Associated Traffic AG в Казахстане Рамиля Ахметова.

Рост востребованности Среднего коридора

"Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как Средний коридор - амбициозный и перспективный проект. С учетом изменений в мировом грузопотоке и нестабильной геополитической ситуации, наблюдается рост активного использования данного маршрута в международных грузоперевозках. По нему грузы из Европейского союза направляются в порты Грузии, откуда они доставляются автотранспортом или по железной дороге до порта Алят (Азербайджан), далее через ж/д переправу до портов Курык или Актау", - сказала Ахметова.

По ее словам, маршрут соединяет Китай с Европой через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее через Черное море, и предлагает альтернативу традиционным путям. Международные логистические компании, соблюдая требования грузоотправителей, а также санкционные ограничения, выбирают данный маршрут, несмотря на то, что пока это может увеличивать стоимость перевозки в 1,5 раза.

"Стоит отметить, что пропускная способность ряда участков этого маршрута ограничена и в связи с этим возникают трудности. В AsstrA, чтобы минимизировать риски, мы внедряем практику присутствия наших агентов на критических участках. А также тщательно контролируем процесс оформления документов, чтобы обеспечить бесперебойность и эффективность перевозок", - отметила Рамиля Ахметова.

Заинтересованность рынка в Среднем коридоре

"Мы анализируем, насколько рынок заинтересован в Среднем коридоре, смотря на то, как меняются потребности и возможности предложения. Главное, это потребности наших клиентов. Мы видим интерес заказчиков к альтернативным маршрутам, поэтому, несмотря на технические и документационные вызовы, активно работаем над улучшением сервиса на данном направлении и оптимизацией процессов. Так как маршрут пока на стадии становления, особенно в инфраструктурном плане, наши специалисты заранее просчитывают возможные риски и стараются найти возможные решения проблем заранее, до их наступления", - сказала она.

Она подчеркнула, что статистика говорит о том, что интерес к данному маршруту - рыночный тренд.

"В 2023 году спрос на перевозку грузов по ТМТМ сильно вырос. К примеру, в 2022 году объем грузоперевозок по Среднему коридору составил 1,6 миллиона тонн, в то время как в 2023 году эта цифра выросла до 2,75 миллиона тонн, что на 86 процентов больше", - сказала она.

Казахстан как важный транспортный узел

По ее словам, Казахстан имеет стратегическое расположение в самом сердце Евразии и давно превратился в критически важный узел международных транспортных маршрутов.

"Через территорию Казахстана проходят 5 железнодорожных и 8 автомобильных международных транспортных коридоров. Соединяя огромные экономики Китая и Европы, а также обеспечивая доступ к Центральной Азии и далее к Персидскому заливу, страна играет ключевую роль в глобальной логистической сети", - сказала Рамиля Ахметова.

Перевозка грузов казахстанских клиентов

Говоря о перевозимых грузах для клиентов в/из Казахстана, Рамиля Ахметова отметила их разнообразие.

"Согласно внутренней статистике, наиболее популярны товары нефтегазовой отрасли, такие как масла и различное оборудование; пищевой отрасли – экспорт зерновой продукции, а также товаров металлургической индустрии, перевозка удобрений, бытовой химии, электрооборудования, предметов моды и красоты", - сказала она.

По словам Рамили Ахметовой, партнерство AsstrA не ограничивается только Казахстаном, поскольку это международная группа компаний с широкой географией присутствия. "В каждом регионе AsstrA налаживает партнерские отношения с поставщиками, агентами, предоставляя взаимовыгодные условия для сотрудничества. Среди наших партнеров прямые перевозчики, собственники транспорта и экспедиторы, для которых также важны надежность и стабильность в бизнесе", - сказала она.

Планы по расширению в Казахстане

"У нас есть амбициозные планы по развитию AsstrA в Казахстане, в частности это касается расширения сети офисов. К примеру, в планах открытие представительств в Актау и Астане. Наши усилия направлены на увеличение заказов, расширение клиентской базы, особенно в индустриальной проектной логистике", - сказала она.

Как отметила Рамиля Ахметова, AsstrA также активно развивает партнерскую сеть для обеспечения складских территорий.

"Так как AsstrA - международная компания, мы мыслим в межгосударственных масштабах, понимая, что для эффективной, бесперебойной логистики необходимо взаимодействие экспертов и представителей разных регионов. Поэтому стратегия развития включает в себя также укрепление нашего присутствия на региональных рынках Кавказа, развитие офисов в Баку и Тбилиси. Мы продолжим активное усиление профессиональных навыков и повышение квалификации сотрудников. Наша цель - внести значительный вклад в успешное развитие AsstrA в Казахстане и сопредельных регионах", - подчеркнула она.