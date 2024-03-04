В Казахстане произошло сильное землетрясение (Обновлено)

АСТАНА /Trend/ - Вблизи казахстанского города Алматы произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков располагался на территории Кыргызстана в 44 километрах к юго-востоку от Алматы.

Очаг залегал на глубине 14 километров.

О разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не сообщается.

10:26 (GMT+4)

В казахстанском городе Алматы произошло сильное землетрясение.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщают жители города в социальных сетях.

В свою очередь, в МЧС Казахстана сообщили, что землетрясение произошло в 11:22 по местному времени.

"4 марта предварительно в 11:22 произошло землетрясение в Алматы с ощутимостью. Бальность уточняется", - отметили в МЧС.