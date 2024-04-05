На борту летевшего в Алматы самолета выявили холеру у пассажирки

АСТАНА /Trend/ - На борту летевшего из Дели (Индия) в Алматы (Казахстан) самолета была выявлена холера у пассажирки из Кыргызстана, передает в пятницу Trend со ссылкой на минздрав Казахстана.

Согласно информации, пассажирка из Кыргызстана, летевшая через Алматы на родину, жаловалась на плохое самочувствие, характеризующееся рядом симптомов. Специалисты санитарно-карантинного контроля взяли у нее анализы, которые показали инфекционное заболевание – холеру.

Отмечается, что пассажирка из Кыргызстана и контактировавшие с ней другие пассажиры госпитализированы в инфекционную больницу Алматы. На борту воздушного судна провели дезинфекцию. С остальными пассажирами провели беседу с рекомендациями немедленно обратиться за медицинской помощью при появлении соответствующих симптомов.

"Своевременное выявление и локализация очага инфекции со стороны эпидемиологических служб позволили не допустить распространение холеры внутри страны. Больная госпитализирована и получает всю необходимую медицинскую помощь в соответствии с клиническим протоколом", – сообщили в минздраве.