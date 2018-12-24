В Кыргызстане предлагают ввести мораторий на добычу россыпного золота. Об этом на пресс-конференции сообщил эксперт, соучредитель фонда развития Чаткала Гамал Соронкулов, передает Trend со ссылкой на 24.kg.

По его словам, добыча россыпного золота наносит серьезный урон окружающей среде.

"С 2004 года мы ведем борьбу с золотодобывающими компаниями россыпных месторождений. Никто не может доказать, что они приносят пользу, никто не знает, сколько перечисляется денег в местные и республиканский бюджеты. Но они наносят серьезный урон природе: это изменение русла, исчезающие виды рыбы, пойменный лес", сказал Гамал Соронкулов.

Он подчеркнул, что призывает ввести мораторий на разработку. Привел также в пример случай в Таласской области. Компании выдали разрешение вести разработку на более чем 600 гектаров леса для добычи 11 килограммов золота.

"После возмущения местных жителей ГАООСиЛХ отозвало ранее выданное решение, пока разработка приостановлена", — сказал он.

Гамал Соронкулов добавил, что по законодательству любая компания до разработки должна провести общественные слушания и только потом получить лицензию. Но на деле они сразу обращаются в Госагентство охраны окружающей среды и получают разрешение. Айыл окмоту на его основании обязано допустить компанию к разработке.

"Госагентство, когда видит недовольство местных жителей, отзывает свои решения", — добавил он.

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