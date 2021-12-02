Пограничники Кыргызстана и Таджикистана начали совместное патрулирование на границе

Сотрудники правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приступили в четверг к совместному патрулированию участка границы, на котором 1 декабря произошел инцидент со стрельбой. Об этом сообщила Пограничная служба кыргызского Государственного комитета национальной безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вчера, 1 декабря 2021 года, в местности Торт-Кочо Баткенской области (Киргизия) состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана с участием акимов (руководителей) приграничных районов, представителей правоохранительных и компетентных органов сторон. По результатам встречи было принято решение о том, что в целях обеспечения общественного правопорядка правоохранительные органы сторон со 2 декабря 2021 года будут проводить совместное патрулирование приграничной территории", - говорится в сообщении.

Поводом для встречи пограничных представителей двух государств послужило происшествие в среду в районе местности Дахма, в ходе которого "неизвестные лица произвели 7-8 выстрелов со стороны Республики Таджикистан".

"Пограничные подразделения сторон продолжат нести службу в повседневном режиме", - отмечает погранведомство. По его данным, обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в настоящее время "характеризуется как стабильная".

Протяженность границы Таджикистана и Кыргызстана составляет около 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. По этой причине между жителями и военнослужащими двух республик периодически возникают конфликты, в том числе с применением оружия. Правительственные комиссии двух государств продолжают переговоры по демаркации и делимитации границы. Последний серьезный конфликт, переросший в вооруженное столкновение между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана, произошел в конце апреля - начале мая. Тогда в общей сложности несколько десятков человек погибли, более 100 были ранены.