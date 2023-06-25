В Кыргызстане впервые прошел международный форум E-COMKG

БАКУ /Trend/ - В Кыргызстане впервые состоялся международный форум E-COMKG-2023, который имел важное значение для развития электронной коммерции в стране, передает Trend.

В рамках форума была организована выставка отечественных товаров на крупнейших мировых площадках электронной торговли.

Председатель кабинета министров Кыргызстана, Акылбек Жапаров, подчеркнул заинтересованность страны в развитии электронной коммерции. Для регулирования отношений в этой сфере был принят специальный закон "Об электронной торговле", а также добавлена отдельная глава в Налоговом кодексе, касающаяся электронной торговли.

В международном форуме E-COMKG-2023 приняли участие основатели, руководители и ведущие эксперты крупных маркетплейсов, таких как Wildberries, Оzon, AliExpress, KazanExpress, Omniva, Uzum, а также IT-компаний, специализирующихся на электронной коммерции, и других B2B и B2C торговых платформ.

На выставочной площадке были представлены экспозиции производителей легкой промышленности, товаров народного потребления Кыргызстана, логистических компаний и других компаний, связанных с рынком электронной коммерции.