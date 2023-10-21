Кыргызстан и Южная Корея будут сотрудничать в области ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Кыргызской Республики и Министерство окружающей среды Республики Корея подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии, передает Trend.

Согласно информации, меморандум направлен на укрепление совместного развития возобновляемой энергии и борьбы с вызовами изменения климата.

Документ подписали министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев и министр окружающей среды Южной Кореи Хан Хва Чжин.

В ходе встречи министры обсудили вопросы сотрудничества в энергетической сфере. Таалайбек Ибраев представил информацию о потенциале Кыргызстана в области энергетики, проектах гидроэлектростанций, реформах и проблеме смога.

Хан Хва Джин выразила готовность Южной Кореи к сотрудничеству и обмену опытом в развитии зеленой энергетики и борьбе с городским смогом.