Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Кыргызстан

Китайская провинция заинтересована в продвижении экологически чистой продукции Кыргызстана

Кыргызстан Материалы 14 декабря 2023 00:41 (UTC +04:00)
Китайская провинция заинтересована в продвижении экологически чистой продукции Кыргызстана

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В городе Нанкин (китайская провинция Цзянсу) прошла встреча между торговым представителем при министерстве экономики и коммерции Кыргызстана в Китае Жусубали Торомаматовым и заместителем директора департамента коммерции провинции Цзянсу Суном Жином, передает Trend.

Сообщается, что на встрече Торомаматов рассказал о работе Торгпредства Кыргызстана в КНР, направленной на повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и защиту внешнеэкономических интересов страны за рубежом. Он также упомянул об открытии Торгового дома "Кыргызстан" в городе Сиань, который способствует развитию электронной коммерции.

Заместитель директора департамента коммерции провинции Цзянсу подчеркнул, что отношения между Китаем и странами Центральной Азии достигли высокого уровня сотрудничества после проведения Саммита "Китай-Центральная Азия". Он также выразил заинтересованность Китая в продвижении экологически чистой кыргызской продукции, развитии электронной коммерции и осуществлении совместных проектов. Завершая встречу, он заверил в постоянной поддержке со стороны Департамента коммерции провинции Цзянсу для Торгового представительства Кыргызстана в Китае.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости