Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан подписали протокол в энергетической сфере

БИШКЕК /Trend/ - Подписан протокол встречи руководителей энергетических ведомств Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана по вопросам сотрудничества в водно-энергетической отрасли.

Как сообщает в понедельник Trend, со ссылкой на министерство энергетики Кыргызстана, документ подписан по итогам встречи руководителей водохозяйственных и энергетических ведомств Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана в городе Чолпон-Ата Исык-Кульской области Кыргызстана.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы совместного решения проблем, связанных с энергетическим дефицитом стран Центральной Азии, путем сотрудничества и улучшения стратегических инициатив", - говорится в сообщении ведомства.

В мероприятии приняли участие министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев, министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, министр водного хозяйства и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов, заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, министр водного хозяйства Узбекистана Хамраев Шавкат и другие

Также участники встречи обсудили вопросы рационального использования водно-энергетических ресурсов и импорта электроэнергии в Кыргызстан для обеспечения населения электроэнергией из Узбекистана и Казахстана, Туркменистана и России в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

С Азербайджаном были проведены переговоры по нефтяному и энергетическому оборудованию.

Кроме того, были проведены переговоры по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1. Отмечено, что гидроэлектростанция получила статус национального проекта в Кыргызстане, который направлен на устранение энергетического дефицита в стране.

Обсуждались вопросы реализации ранее разработанной "дорожной карты" и подписанных в Вене документов. Было отмечено, что для актуализации технико-экономического обоснования проекта Камбаратинской ГЭС-1 будет сформирована рабочая группа, включающая представителей Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Кроме того, стороны обсудили текущие работы по графику проекта.

В мероприятии также приняли участие представители Координационного диспетчерского центра «Энергия» (международная негосударственная некоммерческая организация), АО «KEGOC» (Казахстан), ПАО «Интер РАО» (Россия).