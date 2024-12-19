ITFC и ЭСКАТО подготовят план по привлечению инвестиций для стран ЦА

БАКУ /Trend/ - В 2025 году Международная исламская корпорация по торговому финансированию (ITFC) и Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ) приступят к подготовке плана по привлечению инвестиций для стран Центральной Азии, который включает в себя разработку карты цепочек добавленной стоимости для выявления ключевых преимуществ региона.

Об этом Trend сказал руководитель Секции инноваций, предпринимательства и инвестиций ЭСКАТО Джонатан Вонг.

"ITFC и ЭСКАТО разработают региональный план по привлечению инвестиций для всех стран Центральной Азии. Страны Центральной Азии определили ключевые области для сотрудничества, и в 2025 году начнется разработка плана действий, включающего создание карты цепочек добавленной стоимости. Это поможет выявить дополнительные преимущества каждой страны для привлечения инвесторов, заинтересованных в этом регионе в целом. На основе этой информации будут подготовлены материалы, демонстрирующие потенциал региона", — отметил он.

По словам Вонга, основными результатами программы станут увеличение инвестиций для повышения экспортного потенциала региона в конкретных отраслях, более равномерное распределение инвестиций по регионам, а также обмен знаниями и опытом по привлечению инвестиций с целью улучшения торговых результатов.

Отметим, что ЭСКАТО является одной из пяти региональных комиссий ООН. Она способствует сотрудничеству между 53 государствами-членами и 9 ассоциированными членами в поиске решений для устойчивого развития.

ITFC является членом группы Исламского банка развития (IsDB). Она была создана в 2008 году с основной целью содействия развитию торговли между странами-членами ОИС.