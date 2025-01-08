В Кыргызстане продлен мораторий на освобождение фермеров от земельного налога

БИШКЕК/Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому продлен мораторий на освобождение фермеров от земельного налога до 2030 года.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на страницу президента в социальных сетях.

“До 2030 года мы решим вопрос с орошением земель, построим основные и второстепенные оросительные каналы, полностью очистим существующие и построим новые там, где это необходимо. В общем, мы решим проблему с водой для фермеров. После этого мы снова начнем собирать налоги ”, - отметил президент.

Как отмечает продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), экономика Кыргызстана в значительной степени зависит от сельского хозяйства, а дефицит воды становится всё более острой проблемой.

Главным источником орошения является талая вода с гор, однако изменения климата уже заметно ухудшают её доступность. Ледники тают, а недостаточное количество снега не компенсирует потерю водных ресурсов.