Президент Туркменистана о транспортных коридорах, энергобезопасности и региональной политике

Во время торжеств в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе, в которых также приняли участие зарубежные журналисты, освещающие Национальный праздник туркменского скакуна, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов побеседовал с шефом Центральноазиатского регионального отделения Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Робертом Францевым, сообщает посольство Туркменистана в Баку.

Российский тележурналист – частый гость в Туркменистане, по репортажам из Ашхабада по случаю различных событий его знают наши телезрители. Узнал его среди многочисленных гостей нынешних мероприятий и глава государства. «Я видел вас на Азиаде в прошлом году», – сказал туркменский лидер и добавил, что Игры «Ашхабад-2017» хорошо освещались Францевым.

Продолжившийся разговор вылился в спонтанное интервью, причём беседа, состоявшаяся в неформальной обстановке, в атмосфере всенародного празднества, способствовала доверительному общению, что, впрочем, не помешало затронуть важные и серьёзные вопросы.

- Я вас также видел и на мероприятиях по реализации крупномасштабных проектов – закладке афганского участка газопровода ТАПИ, линий электропередачи и оптико-волоконной связи по этому маршруту, открытии железной дороги из Туркменистана в Афганистан, – сказал президент Туркменистана, отметив, что газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия – это большой проект, к участию в котором наша страна пригласила многих своих партнёров, в том числе российских.

- А сегодня мы отмечаем наш национальный праздник. Ранее он назывался Праздник туркменского скакуна, а на днях на заседании Кабинета Министров мы приняли решение назвать его Национальным. Наряду с нашими коврами, алабаями, ахалтекинцы – это тоже национальное достояние, – подчеркнул туркменский лидер.

- Вы вчера гарцевали на коне, это так эффектно выглядело. Как часто вы занимаетесь верховой ездой?

- Скакать на коне – это, наверное, в генах у всех туркмен заложено. Мы все рождены всадниками. Это передаётся из поколения в поколение. Вот в бытность Советского Союза мы сдавали нормативы ГТО – «Готовность к труду и обороне». И если мы, подростки, молодёжь, не могли пройти ГТО – разряды по плаванию, по стрельбе, по борьбе, это задевало мужскую гордость. Такая физическая закалка с детства пригодилась в жизни. Уверен, занятия различными видами спорта, в том числе конным, помогают выковать характер.

Это помогает мне и в моей политической деятельности. Я чувствую себя всадником, скачу вперёд и за собой веду народ. Это не только ко мне относится, ко всем политикам – Владимир Владимирович тоже на коне скачет! И подаёт пример молодым. Я считаю, что молодое подрастающее поколение должно видеть образец стойкого характера и спортивного, здорового образа жизни. Только так можно искоренить вредные привычки, например курение.

Мы на высоком уровне провели V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Во всём мире говорят, что это был даже олимпийский уровень. Например, такое мнение выразила и Валентина Ивановна Матвиенко, которая была главой российской делегации на Играх. К слову, она является почётным гражданином Ашхабада, в архитектурном облике которого есть и её вклад.

- Интересно, какой?

– Она помогала консультациями. Вы видели наши мосты? Модель построенных мостов в Ашхабаде мы позаимствовали у Санкт-Петербурга. Их возвела российская компания «Возрождение». У нас очень хорошее сотрудничество с Россией.

- А какие наиболее актуальные направления сотрудничества?

- Мы первым долгом уделяем внимание образованию, периодике, чтобы наша молодёжь знала, помимо государственного, несколько языков, и один из них – русский, а также английский, французский, китайский, японский и другие. У нас очень много русских изданий, в чём вы можете сами убедиться. Чтение формирует менталитет молодого поколения и, конечно же, влияет на его развитие.

Если говорить об экономических вопросах, то, помимо нефтегазового комплекса, строительства, промышленного сектора, мы в последнее время очень большое внимание уделяем развитию транспорта и транзитных коридоров. Мы открываем самый крупный порт на Каспийском море, которое нас сплачивает – Россию, Казахстан, Азербайджан и Иран. Его ежегодный оборот составит около 18 миллионов тонн без учёта нефтепродуктов, а с нефтепродуктами – около 26 миллионов тонн. На последнем Саммите прикаспийских государств Туркменистан выдвинул инициативу, и нас Россия поддержала: мы должны создать единый логистический центр и рационализировать грузопоток между нашими странами. На следующем саммите, который будет в Казахстане, надеюсь, мы придём к консенсусу и будем развивать этот логистический транзитно-транспортный коридор.

- Что он должен связать?

- Судоходство, железную дорогу, автотранспорт. Тем самым мы возрождаем Великий Шёлковый путь. Во все времена мы были на стыке его маршрутов. Поэтому логично, что именно развитию транспорта и транзитных коридоров нами придаётся большое значение. По этому вопросу были приняты Резолюции ООН, причём трижды. Российская Федерация не только поддержала нас первой, но была и коспонсором этих документов.

- Да, ведь это совместный интерес.

- Конечно, это наш общий интерес. Сколько веков мы были вместе, и это неотделимо и не отделишь. У нас инфраструктура – общая.

Второй большой вопрос – энергобезопасность. По теме газопровода мы пришли к выводу, что должны учитываться интересы производителя, транзитёра и потребителя. Это очень важно.

В нефтегазовой области у нас действует государственная программа до 2030 года. Сегодня мы имеем основанные на газе производства по выпуску минеральных удобрений. Из полипропилена делаем волокно, из которого можно и ковёр соткать. Туркменский ковёр знаете чем отличается? Чем он старше, тем становится более красивым. Эти секреты из века в век наши прабабушки передают по наследству.

Хочу отметить, что вы, как журналист, никогда не искажаете факты, освещая то или иное событие. Поэтому имеете большой авторитет. Посмотрите, на наш праздник приехали гости со всего мира. Разве это не радостно? Мы в таком духе всегда будем продолжать, потому что так воспитаны и имеем единое мировоззрение.

Я горжусь нашей дружбой с Россией. И всё это мы передаём подрастающему поколению. Оно должно воспитываться в духе любви к труду, чтобы познать вкус жизни. Тогда будут результаты.

- В Центральной Азии происходит трансформация в отношениях между государствами в сторону большей открытости, более тесной дружбы между странами региона. Какой курс планирует проводить Ашхабад?

- Посмотрите – это наша национальная борьба гореш. Наши борцы завоевали самые престижные награды во всём мире. Борьба на поясах есть не только у туркмен, она и у русских есть, и у других народов. Мы не только в регионе, но и во всём мире являемся единственной нейтральной страной, чей статус дважды признан резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций: в 1995 и в 2015 годах. Мы проводим политику «открытых дверей» как среди стран Центральной Азии, так и во всём мире. И, исходя из этого, под эгидой ООН в Ашхабаде 10 лет назад был открыт Региональный центр по превентивной дипломатии для Центральной Азии, основная задача которого – предупреждение конфликтов, координация вопросов укрепления мира и стабильности.

- Это была Ваша инициатива?

- Это была инициатива Туркменистана, но все центральноазиатские и другие страны её поддержали, и этот орган был создан со штаб-квартирой в Ашхабаде.

Я сейчас буду встречаться с заместителем генерального секретаря ООН по контртеррористическим вопросам В.Воронковым и обсуждать с ним вопросы противодействия терроризму, экстремизму. Видите, что творится в мире? Ливия, Сирия, Ирак... Это влияет и на общеэкономические мировые процессы. Мы выступаем за мир во всём мире и, конечно, здесь, в нашем регионе. Поэтому у нас в регионе особых проблем, как таковых нет. Мы друг другу помогаем, и, самое главное, общим координатором у нас является Содружество Независимых Государств. СНГ играет большую роль именно в координировании наших политических, экономических и социально-гуманитарных вопросов. В этом году в Содружестве председательствует Таджикистан, а в следующем – мы принимаем председательство на себя. Так что я вновь приглашаю Вас.

- Спасибо!

- Вы можете воочию увидеть, как мы обсуждаем вопросы в составе Содружества Независимых Государств. Туркменистан как нейтральное государство, признанное ООН, не участвует в каких-либо блоках, военных союзах. Но мы от СНГ не отходили и не отойдём. Как нейтральная страна, мы являемся ассоциированным членом, и причем активным. И вот пример. Мы сейчас – сопредседатели, а в сентябре в Душанбе примем председательство в Содружестве Независимых Государств. И мы уже предлагаем очень многое.

Недавно Владимир Владимирович Путин провозгласил следующий год Годом театра. Отлично! А когда Владимир Владимирович в прошлом году был у нас с визитом, он подал хорошую идею: год, когда Туркменистан будет председательствовать в СНГ, назвать Годом архитектуры и строительства. Мы поддержали эту идею, и уже подписан документ по ней.

Когда в следующем году Туркменистан будет председательствовать в СНГ, то мы собираемся внести много предложений гуманитарного характера. Например, по вопросам здравоохранения, охраны здоровья детей, правильной вакцинации, а также по линии театров. В Ашхабаде есть театр имени А.С.Пушкина, Совместная туркмено-российская общеобразовательная школа имени А.С.Пушкина, и таких примеров много. Всё это сплачивает народы, еще больше укрепляется дружба.

У нас очень быстро идёт научно-технический прогресс, особенно в области связи, здравоохранения. Обмен опытом между странами имеет очень большое значение как с политической, экономической, так и гуманитарной точек зрения. Молодёжь должна правильно найти своё место в жизни, и государство должно всячески содействовать этому.

Конечно, национальный колорит, то, что вы видите, мы унаследовали от наших предков. Никогда устои предков не надо забывать, будь ты туркмен или русский. Это же наша святыня, мы должны всегда с уважением относиться к национальному достоянию. Это играет большую роль в патриотическом воспитании молодёжи, которая всегда должна шагать со временем в ногу. Самое главное: мы действительно открыты всему миру.

Вот мы, соседи – с Азербайджаном, Казахстаном, Россией, Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Афганистаном, Пакистаном, а там, за горами Иран – и со всеми мы дружно живём! Мы открыты! Мы ведём политику «открытых дверей». Походите по городу, везде у нас интернет-кафе. Зайдите на наши базары – изобилие товаров. Это мы всё выращиваем своими руками. Мы практически на 70 процентов выполнили продовольственную программу, потому что даём «зелёную дорогу» среднему и малому бизнесу.

На следующей неделе мы откроем новый морской порт. Он для всех нас, наших соседей – и России, и Казахстана, и Азербайджана, и Ирана. Мы именуем Каспийское море – морем мира и добрососедства. Так что приезжайте, вам будет интересно. Порт построен в соответствии с самыми современными стандартами. Мы возвели в Национальной туристической зоне Аваза пятизвездочных отелей на 13 тысяч единиц как минимум. При въезде в Авазу имеется мост, который построила российская компания, – уникальный мост!

Рад был с вами познакомиться. Отрадно, что вы участвуете в наших праздниках. Хочу ещё раз пожелать вам успехов, и передайте всему вашему коллективу наши наилучшие пожелания. Мы всегда рады вас видеть в нашем братском, солнечном, гостеприимном Туркменистане!

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