В РФ вступил в силу Договор о стратегическом партнерстве с Туркменистаном

АШХАБАД /Trend/ - В России вступил в силу закон о ратификации Договора между РФ и Туркменистаном о стратегическом партнерстве, сообщают российские СМИ.

Договором, как отмечает «Парламентская газета», устанавливается, что отношения стратегического партнерства между двумя странами базируются на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования и взаимного доверия.

Договор между Российской Федерацией и Туркменистаном о стратегическом партнерстве был подписан в Ашхабаде 2 октября 2017 года. В Договоре отмечается, что стратегическое партнерство сторон нацелено на расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, на создание благоприятных условий для обеспечения взаимной безопасности, противодействия глобальным угрозам и вызовам, укрепления региональной стабильности.

Стороны расширяют и углубляют сотрудничество в борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма, различными формами транснациональной организованной преступности, коррупцией, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, оружия, контрабандой и незаконным вывозом культурных ценностей, другими проявлениями новых угроз и вызовов безопасности.

Кроме того, в Договоре сообщается, что Россия и Туркменистан обеспечивают защиту этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности этнических групп, проживающих на своих территориях. Государства также создают условия для сохранения и развития этой самобытности, эффективного участия этих лиц в культурной, социальной и экономической жизни. Россия занимает лидирующие позиции в рейтинге крупнейших внешнеторговых партнеров Туркменистана.

В последние годы активизировалось сотрудничество на региональном уровне, в том числе с Татарстаном, Санкт-Петербургом, Астраханской, Свердловской областями. С участием российского капитала на туркменском рынке зарегистрировано более 190 предприятий, которые реализуют более 240 инвестиционных проектов. В числе традиционных партнеров - компании КАМАЗ, «Арети», авиакомпания «Сибирь». В то же время российский «Газпром» - традиционный торговый партнер в 2016 году полностью прекратил закупки туркменского газа.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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