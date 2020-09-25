Парламент Туркменистана станет двухпалатным

Президент Туркменистана подписал Конституционный Закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Вынесенный на рассмотрение очередного заседания Меджлиса пятого созыва проект Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана» был единодушно одобрен и принят.

Туркменский лидер поздравил всех с принятием Конституционного Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана», касающегося совершенствования деятельности Халк Маслахаты и Меджлиса, а также создания двухпалатной структуры органов, осуществляющих законодательную деятельность.

Конституционный Закон Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана» вводится в действие с 1 января 2021 года.

В данной связи деятельность Халк Маслахаты Туркменистана также прекращается.

Согласно Конституционному Закону, первые выборы членов палаты Халк Маслахаты Национального Совета Туркменистана назначаются Президентом Туркменистана.