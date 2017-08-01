Узбекэнерго завершило строительство ЛЭП к Кандымскому ГПЗ

ТАШКЕНТ /Trend/ - АО "Узбекэнерго" завершило строительство объектов внешнего электроснабжения Кандымского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) - основного объекта одноименного проекта, осуществляемого в Узбекистане НК "ЛУКОЙЛ", сообщила энергокомпания на своем сайте.

«В рамках проекта «Строительство внешнего электроснабжения Кандымского газоперерабатывающего завода» полностью завершены строительно-монтажные работы и поставлена под напряжение ВЛ 220 кВ ПС «Бухара - Кандым» протяженностью 89,4 км», - говорится в сообщении.

Стоимость строительства, профинансированного за счет собственных средств Узбекэнерго, составила 27 миллионов долларов.

Как сообщалось, ЛУКОЙЛ реализует Кандымский проект с 2004 года совместно с Национальной холдинговой компанией "Узбекнефтегаз" в рамках СРП Кандым-Хаузак-Шады-Кунград. В Кандымскую группу входят шесть газоконденсатных месторождений - Кандым, Кувачи-Алат, Аккум, Парсанкуль, Ходжи и Западные Ходжи.

В рамках первого этапа проекта по освоению и обустройству Кандымской группы месторождений планируется строительство ГПЗ с годовым объемом производства 7,819 миллиарда кубометров товарного газа, 134,36 тысяч тонн стабильного конденсата и 212,9 тысяч тонн элементарной серы.

Суммарные инвестиции в проект оцениваются более чем в три миллиарда долларов. В 2014 году ООО "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани" и консорциум во главе с Hyundai Engineering Co. Ltd (Южная Корея) подписали контракт на поставку оборудования и строительство комплекса газоперерабатывающего завода и обустройство Кандымской группы месторождений на условиях "под ключ" стоимостью 2,662 миллиарда долларов.

Ввод первой очереди ГПЗ намечен на июль 2018 года.

(Автор: Демир Азизов)