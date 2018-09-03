Турецкая компания завод по производству металлоконструкций в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Турецкая компания "Dal Teknik Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş." открыла в Узбекистане завод по производству металлоконструкций. Об этом сообщают в понедельник узбекские СМИ.

Завод находится в СЭЗ «Ангрен» и будет выпускать каркасные сооружения промышленного и гражданского назначения.

В частности, завод планирует производить солнечные панели, линии электропередач, резервуары и т.д.

Планируемая производственная мощность на первом этапе – 12 тысяч тонн в год, на втором этапе цифра вырастет вдвое, а на третьем составит 30 тысяч тонн. В проект инвестировано 10, 7 миллиона долларов, на заводе создано 170 рабочих мест.

Компания "Dal Teknik Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş." работает в Узбекистане с 2012 года. На данный момент компания разрабатывает новые инвестиционные проекты в Джизакской области Узбекистана на сумму 12,6 миллиона долларов.

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