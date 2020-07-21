Внешнеторговый оборот Узбекистана за полгода сократился на 18,2%

Внешнеторговый оборот Узбекистана за шесть месяцев 2020 года, по сравнению с показателями прошло года за такой же период, сократился на 18,2%. Как передает Trend со ссылкой на kun.uz, это следует из отчета Госкомстата.

По итогам января-июня 2020 года внешнеторговый оборот республики достиг 15,8 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 3,5 млрд долларов.

Из общего объема внешнеторгового оборота экспорт составил 6,28 млрд долларов (к январю-июню 2019 года отмечено снижение на 22,6%), а импорт – 9,57 млрд долларов (снижение на 15%). В результате сальдо внешнеторгового оборота составило пассивный баланс на сумму 3,28 млрд долларов.

Так, если в январе и феврале внешнеторговый оборот был зафиксирован на уровне 2,9 млрд долларов, то в марте отмечено резкое его снижение до 2,2 млрд долларов (по сравнению с февралем снижение на 25,3%).

На сегодняшний день Узбекистан осуществляет торговые отношения более чем со 150 странами мира. Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (18,1 %), Российской Федерацией (16,3 %), Казахстаном (8,4 %), Республикой Корея (7,1 %), Турцией (5,6 %), Кыргызстаном (2,5 %) и Германией (2,1 %).