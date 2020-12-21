Узбекистан в январе-ноябре произвел 919 тыс. тонн бензина

Узбекистан в январе-ноябре 2020 года сократил производство бензина на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 919 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В январе-ноябре 2020 года объем производства дизельного топлива составил 856 тыс. тонн, что на 8,04% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Узбекистан увеличил добычу нефти на 5,1% в январе-ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 673,4 тыс. тонн.

Добыча природного газа в январе-ноябре 2020 года составила около 44,93 млрд. кубометров, что на 18,69% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Узбекистан в январе-ноябре 2020 года добыл около 1,27 млн. тонн газового конденсата, что на 34,36% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.