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Узбекистан принял участие в заседании генассамблеи Тюркской торгово-промышленной палаты

Узбекистан Материалы 10 марта 2024 03:42 (UTC +04:00)
Узбекистан принял участие в заседании генассамблеи Тюркской торгово-промышленной палаты

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврон Вахабов принял участие в экстренном заседании заседании генассамблеи Тюркской торгово-промышленной палаты, которое состоялось в онлайн формате, передает Trend.

Согласно информации, главной темой обсуждения стал вопрос о принятии Торгово-промышленной палаты Туркменистана в Союз в качестве полноправного члена.

В мероприятии приняли участие представители Организации тюркских государств, Союза Торгово-промышленных палат тюркских государств, президент Союза торгово-промышленных палат Турции, представители Национальной конфедерации предпринимательства (работодателей) Азербайджана, Торгово-промышленной палаты Кыргызстана и Торгово-промышленной палаты Туркменистана.

По итогам заседания все члены Союза единогласно поддержали принятие Торгово-промышленной палаты Туркменистана в организацию.

Участники встречи также оценили перспективы и потенциал для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между государствами-членами и наблюдателями организации.

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