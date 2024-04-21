Малазийская компания заинтересована в реализации в Узбекистане инвестиционных проектов

БАКУ /Trend/ - Посол Узбекистана Каромиддин Гадоев встретился с исполнительным директором малазийской компании Erwan Technology Sdn. Bhd. Ли Йеоув Лунгом, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались реформы в Узбекистане, связанные с переработкой медных руд, модернизацией энергосистемы и возможностями производства электротехнической продукции. Была предоставлена подробная информация о налоговых и таможенных льготах для иностранных инвесторов в стране.

Также рассматривались возможности совместных инвестиционных проектов в регионах Узбекистана по производству трансформаторов и малых электротехнических устройств.

По результатам встречи было достигнуто соглашение о визите представителей малазийской компании в Узбекистан для обсуждения конкретных проектов в указанных сферах.

Отмечается, что компания Erwan Technology Sdn. Bhd. является частью инвестиционного холдинга ERWAN, созданного в 1993 году. Холдинг включает в себя более 40 компаний, работающих в различных отраслях, включая инжиниринг, добычу полезных ископаемых, производство медицинского оборудования и другие.