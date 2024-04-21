Узбекистан и Всемирный банк договорились о финансировании проекта по цифровой экономике

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Всемирный банк подписали соглашение о финансировании проекта, направленного на развитие цифровой экономики в стране, передает Trend.

Согласно информации, соглашение было подписано во время встречи вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани и заместителя премьер-министра - министра экономики и финансов Узбекистана Джамшида Кучкарова в рамках весенних совещаний Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне.

Сообщается, что на встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между сторонами, включая поддержку Всемирного банка в реализации правительственных рыночных реформ и стратегий по адаптации к изменению климата. Особое внимание было уделено подписанному соглашению о финансировании проекта по развитию цифровой экономики, который направлен на привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест в секторе информационных технологий.