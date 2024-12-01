Назван объем товарооборота Узбекистана с Турцией за 10 месяцев текущего года

ТАШКЕНТ /Trend/ - С января по октябрь текущего года внешнеторговый оборот Узбекистана с Турцией составил 2,4 миллиарда долларов США.

Как передает Trend, согласно данным Агентства статистики Узбекистана, это на 7,6 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,6 миллиарда долларов США с января по октябрь 2023 года).

Турция вошла в пятерку лидеров среди крупнейших торговых партнеров Узбекистана за указанный период.

Объем экспорта из Узбекистана в Турцию составил 937,4 миллиона долларов США, что на 17,3 процента меньше по сравнению с прошлым годом (1,1 миллиарда долларов США в январе-октябре 2023 года).

Импорт из Турции в Узбекистан достиг 1,4 миллиарда долларов США с января по октябрь этого года. Этот показатель уменьшился на 6,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года (1,5 миллиарда долларов США в январе-октябре 2023 года).

Отметим, что объем внешнеторгового оборота Узбекистана составил 54,3 миллиарда долларов США в период с января по октябрь этого года. Этот показатель увеличился на 6,7 процента в сравнении с прошлым годом (50,9 миллиарда долларов США в январе-октябре 2023 года).