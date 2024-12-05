Узбекистан и Туркменистан обсудили развитие сотрудничества в сфере энергетики и водопользования

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан и Туркменистан обсудили перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики и водопользования.

Как передает Trend, об этом стало известно в ходе телефонного разговора между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Стороны обсудили актуальные вопросы укрепления узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.

Также был отмечен прогресс в реализации ранее достигнутых договорённостей и активная подготовка к предстоящим встречам на высшем уровне.

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнули рост взаимных контактов и обменов. В прошлом месяце прошли Форум регионов, промышленная выставка и Дни узбекской культуры в Туркменистане. Кроме того, в Ашхабаде состоялась презентация сборника произведений узбекских авторов и премьера совместного художественного фильма, посвящённого мыслителю и поэту Махтумкули Фраги.

Обе стороны также отметили, что с начала года товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном превысил 1 миллиард долларов США. Наблюдается значительный рост грузоперевозок, особенно через порт Туркменбаши. Ведётся активное строительство приграничной зоны "Шават-Дашогуз". Углубляется промышленная кооперация, расширяются совместные проекты в сельском хозяйстве, транспорте и других ключевых отраслях экономики.

В конце состоялся обмен мнениями по текущей международной ситуации и региональной повестке.