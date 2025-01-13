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Президент Узбекистана прибыл в Абу-Даби

Узбекистан Материалы 13 января 2025 22:49 (UTC +04:00)
Президент Узбекистана прибыл в Абу-Даби
Фото: Официальный сайт Президента Республики Узбекистан

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - По приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада Аль Нахайяна Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 13 января прибыл в эту страну с официальным визитом, передает Trend.

В международном аэропорту города Абу-Даби Шавката Мирзиёева встретили вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур Аль Нахайян и другие официальные лица.

В честь высокого гостя был выстроен почетный караул, подняты государственные флаги двух стран.

В соответствии с программой визита завтра, 14 января Президент Узбекистана примет участие в международном саммите «Неделя устойчивого развития Абу-Даби».

Предусмотрены также встречи с руководителями ведущих организаций, компаний и банков ОАЭ.

15 января состоятся переговоры на высшем уровне.

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