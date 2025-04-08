Навоийский горно-металлургический комбинат увеличивает долю ВИЭ в энергобалансе (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) Узбекистана активно интегрирует принципы ESG (экологические, социальные и управленческие стандарты) в свою деятельность.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend рассказал руководитель направления ESG НГМК Борис Самойленко.

“Получение первого ESG-рейтинга от международного признанного агентства Sustainable Fitch подтверждает нашу приверженность принципам устойчивого развития и отражает уровень интеграции экологических, социальных и управленческих факторов в нашу деятельность”, - отметил Борис Самойленко.

По его словам, наличие ESG-рейтинга оказывает прямое влияние на репутацию комбината в отрасли, повышая уровень доверия инвесторов и международных партнеров. Это также способствует улучшению имиджа НГМК в сфере ответственного корпоративного управления и усилению прозрачности компании.

“С точки зрения операционной деятельности это позволяет нам идентифицировать области для улучшения и внедрять более устойчивые бизнес-практики, а также создает предпосылки для привлечения “зеленого” финансирования на более выгодных условиях для обширной инвестиционной программы комбината”, - пояснил он.

Борис Самойленко подчеркнул, что в рамках своей операционной деятельности компания поддерживает Цели устойчивого развития ООН, способствуя развитию регионов своего присутствия, поддерживая принципы ответственного ведения бизнеса, работая над сохранением окружающей среды и обеспечивая справедливые условия труда для сотрудников.

“НГМК активно поддерживает инициативу года “зеленой” экономики. Мы наращиваем долю ВИЭ, в том числе солнечных и ветровых электростанций для покрытия энергетических потребностей предприятия, снижаем свой углеродный след путем внедрения энергоэффективных технологий и модернизации оборудования для сокращения выбросов диоксида углерода. В компании приняты и реализуются программы по рациональному использованию воды и по увеличению озеленения и благоустройства прилегающих территорий”, - отметил он.

Он подчеркнул, что в части реализации проектов по использованию возобновляемых источников энергии НГМК проделывает уверенные шаги вперед. К концу 2024 года общая мощность солнечных фотоэлектрических станций на производственных площадках комбината увеличилась в пять раз. К концу 2025 года порядка 21 процента энергетических потребностей НГМК будет покрываться за счет солнечной генерации.

“Основным приоритетом комбината является минимизация выбросов парниковых газов. Для этих целей в текущем году разрабатывается корпоративная климатическая стратегия, направленная на управление климатическими рисками, обеспечение системного подхода по раскрытию информации по климатическим рискам и мониторингу выбросов парниковых газов”, - добавил Борис Самойленко.

Говоря о водосбережении, он отметил, что производственные процессы НГМК требуют использования большого количества воды - годовая потребность предприятия в воде составляет 130 миллионов кубометров.

“В последние годы НГМК активно реализует программу водосбережения, нацеленную на сокращение потребления чистой воды, повторное использование очищенных стоков на орошение, шахтных и подземных вод в технологическом процессе, внедрение системы капельного орошения, оптимизацию работы технологического оборудования”, - пояснил Б.Самойленко.

Он рассказал, что до 2030 года НГМК планирует снизить расход чистой воды на переработку одной тонны руды на гидрометаллургических заводах до 0,8 кубометра, а также довести долю оборотной, очищенной и шахтной воды, используемой в производственном процессе, до 35-40 процентов, что позволит сэкономить воду, забираемую из Амударьи. Согласно программе, до 2030 года планируется сэкономить 36 миллионов кубометров чистой воды. Эти меры повышают экологическую устойчивость НГМК за счет снижения нагрузки на водные ресурсы.

“Мы также инвестируем в развитие социальной инфраструктуры, включая школы, образовательные программы и профессиональное обучение, поддерживаем инициативы в области гендерного равенства. Одним из приоритетов повестки ESG остаются улучшение условий труда и повышение безопасности на рабочих местах. В прошлом году обучение и повышение квалификации по различным образовательным программам прошли более 15,000 человек, а также была запущена платформа дистанционного обучения для всех сотрудников”, - отметил он.

По его словам, в прошлом году НГМК построил два крупных социальных объекта: Специализированную школу-интернат в Тамдынском районе Навоийской области и Международную шахматную школу на территории базы отдыха Тудакуль. Международная шахматная школа отвечает требованиям ФИДЕ для проведения международных турниров по шахматам.

Кроме того, Б.Самойленко отметил важность гендерного равенства и рассказал, что НГМК стал первой узбекской компанией, присоединившейся к Международной организации женщин в горнодобывающей промышленности (IWiM).

“Наше сотрудничество с организацией IWiM уже позволило установить важные связи для обмена опытом и использования лучших международных практик для обеспечения прав и возможностей женщин в рамках своей долгосрочной стратегии и целей ESG”, - заключил Борис Самойленко.